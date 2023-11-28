Горнолыжная площадка начала работу в Подольске

В подмосковном Подольске стартовал сезон зимних видов спорта. Так, горнолыжный комплекс «Красная горка» уже начал работу для жителей и гостей муниципалитета.

В 2023-2024 зимнем сезоне в комплексе будут работать пять трасс. На данный момент открыт только учебный склон, а в первые числа декабря для любителей активного отдыха начнут работу и остальные. Дополнительно в середине декабря откроют тюбинговую трассу.

⁣⁣В комплексе действует прокат, где можно взять все необходимое для катания: лыжи, сноуборды, маски, спецодежду и многое другое. Комплекты есть даже для самых маленьких сноубордистов и лыжников. А новичкам всегда помогут инструкторы.

За теплые времена года трассы обновили и оснастили системами освещения, которое позволит кататься вплоть до ночи. Для некоторых категорий граждан предусмотрены скидки и льготы, о которых можно узнать у администратора.

Прийти покататься можно в любой день недели. Работать горнолыжный комплекс будет вплоть до апреля.