«Город «В лесу» перешел на уровень седьмого этажа в ходе строительства 27 корпуса

ЖК «Город «В лесу» (входит в группу ВЭБ.РФ) в подмосковном Красногорске проводит монолитные работы подземной и надземной части 27 корпуса на уровне 3-7 этажей.

Кроме того, здесь продолжается устройство кровли подземного паркинга и гидроизоляция подземной части.

27 корпус будет состоять из девяти секций, где будет размещена 561 квартира разных планировок, в том числе четырех - и пятикомнатные. В ряде лотов предусмотрены террасы. Общая площадь корпуса составит более 58 тыс. кв. метров. Жилье будет сдано с отделкой White Box.

В корпусе предусмотрены кладовки и подземный паркинг на 359 мест. Дворы будут закрыты от машин и благоустроены. В них предусмотрено размещение детских площадок для разных возрастов, спортивных комплексов, зон для отдыха и занятий спортом.

«Город «В лесу» представляет из себя проект комплексного развития территории. Корпус №27 станет продолжением концепции единого городского пространства в жилом комплексе. Для детей здесь уже работает школа и детский сад, а в IV квартале 2023 года будет открыто еще одно дошкольное учреждение. В центре жилой зоны благоустроен собственный лесопарк, площадью 7 га.

Застройщик: ООО СЗ "Джевоссет". Сайт по ссылке. Документация по ссылке.

Сайт: https://gorod-vlesu.ru

Документы: https://gorod-vlesu.ru/documents/