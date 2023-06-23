«Город «В лесу» продолжает строительство фундамента 27 корпуса и начал чистовую отделку второго детского сада

Продолжается активное строительство 27 корпуса ЖК «Город «В лесу» (входит в группу ВЭБ.РФ) в 10 минутах от м. Пятницкое шоссе. Идут работы в 8 и 9 секции.

Ведутся монолитные работы подземной части корпуса. Здесь продолжаются работы по гидроизоляции конструкций и утеплению стен. Выполняется гидроизоляция фундаментной плиты и вертикальных конструкций. Также готовится к завершению устройство пристенного дренажа монолитных конструкций.

К завершению подходит строительство второго детского сада. Проводится монтаж утеплителя на стенах и установка внутренних инженерных систем. Начинаются работы по финишной чистовой отделке на всех этажах объекта.

Старт продаж квартир в 27 корпусе был объявлен в начале года. Он будет состоять из девяти секций, где будет размещена 561 квартира разных планировок, из которых значительная часть – четырех- и пятикомнатные квартиры. В ряде лотов предусмотрены террасы. Общая площадь корпуса составит более 58 тыс. кв. метров. Жилье будет сдано с отделкой White Box. Жителям останется подумать над дизайном и сделать косметический ремонт. Это позволит исключить шумные и пыльные работы.

В корпусе предусмотрены кладовки и подземный паркинг на 359 мест, в котором будет организовано видеонаблюдение. Дворы будут закрыты от машин и благоустроены для отдыха людей всех возрастов. Жителей ждет новое и современное благоустройство – детские площадки для разных возрастов, спортивные комплексы, зоны отдыха и work-out.

Квартиру здесь можно купить от 7,1 млн рублей. В жилом комплексе действуют все ипотечные программы, доступна ипотека со ставкой от 4,1%.

«Город «В лесу» возводится в лучших традициях комплексного развития. Корпус №27 станет продолжением концепции единого городского пространства в жилом комплексе. Рядом с будущими домами уже работает вся необходимая инфраструктура, которая продолжает развиваться. Для детей работает школа «Светлые горы» и детский сад, а в IV квартале 2023 года будет открыто еще одно дошкольное учреждение. Комплекс лидирует в Московской области по количеству коммерческой и социальной инфраструктуры. Здесь уже построено 223 помещения общей площадью 19 тыс. кв. метров. В центре жилой зоны благоустроен собственный лесопарк, площадью 7 га, где есть даже отдельная зона для выгула собак.

Ранее Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство IV очереди жилого комплекса, в состав которой входит 27 корпус. Срок действия разрешения рассчитан до 19 декабря 2026 года.