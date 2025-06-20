Городское хозяйство округа Пушкинский оказывает помощь жителям и регоператору по вывозу мусора

Администрация округа Пушкинский получила несколько обращений через портал «Добродел» 16 июня, касающихся недостаточного качества услуг по вывозу мусора, предоставляемых региональным оператором. Жители выразили обеспокоенность ситуацией.

В частности, жители улицы Зеленой в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино сообщили о систематических нарушениях графика вывоза мусора с контейнерной площадки. По словам заявителей, регоператор не всегда выполняет обязательства по вывозу отходов, что приводит к необходимости вмешательства муниципальной службы «Городское хозяйство «Пушкинское».

Фото: [ МБУ «Городское хозяйство «Пушкинское» ]

Нина Ушакова, уполномоченный главы округа, и Юрий Гужва, директор «Городского хозяйства», лично проверили указанную площадку после ее очистки сотрудниками МБУ. Жители поблагодарили Юрия Гужву за оказанную помощь и предоставили фотографии, иллюстрирующие состояние площадки до вмешательства муниципальной службы.

Подобные проблемы зафиксированы также на территории ТСН «Восход-1» в Ивантеевке. Несмотря на заключенный договор между регоператором и товариществом собственников жилья, контейнерная площадка регулярно переполнена отходами.

До урегулирования спорных вопросов между сторонами, уборка территории осуществляется МБУ «ГХ «Пушкинское» за счет бюджетных средств.