Городской округ Клин участвуют во всероссийском конкурсе в ЖКХ

Жители городского округа Клин участвуют во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», который проходит по инициативе партии «Единая Россия» продолжается. Сейчас на сайте конкурса можно проголосовать за выдвинутые проекты.

Городской округ Клин представил четыре разработки. Например, Татьяна Викторчик выдвинула на конкурс свой подъезд, украшенный мозаикой ручной работы. Жильцы сами собрали мозаику после ремонта по губернаторской программе «Мой подъезд». Выбирали орнаменты и работали над композицией все вместе – жильцы от мала до велика, а управляющая компания оказывала всю возможную помощь.

Поддержать проект из городского округа Клин и проголосовать за него можно на сайте конкурса по ссылке: https://moydom.er.ru/voting/2582. Необходима авторизация по номеру телефона. Голосование продлится до 30 ноября, победителей объявят 8 декабря.

Клинчане всегда участвуют в конкурсе активно, об этом напомнила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марина Иванова.