Городской округ Павловский Посад отметил День Рожденья
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад]
Торжества по случаю 179-летия прошли в городском округе Павловский Посад 26 августа.
Жителям создали все возможности, чтобы зарядиться отличным настроениям. Для них устроили интересные выставки и мастер-классы, пригласили на «Дни открытых дверей» в учреждениях культуры.
Кульминацией праздника стала вечерняя программа в центре городского округа Павловский Посад. Зрителей поздравили артисты Государственного академического оркестра «Русские узоры», а также местные творческие коллективы. Со сцены звучали самые популярные хиты! Кроме того, праздничную атмосферу поддерживали профессиональные аниматоры, ростовые куклы и ходулисты. Специальным гостем концерта стал знаменитый российский исполнитель NILETTO.
«Дорогие павловопосадцы! Поздравляю вас с Днем рождения нашего города! Я верю в счастливое будущее Павлово-Посадского городского округа, которое мы создаем вместе с вами уже сегодня», - сказал глава муниципалитета Денис Семенов.
Он также пожелал жителям городского округа Павловский Посад счастья, добра и благополучия.
А завершился день ярким фейерверком.