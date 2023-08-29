Городской округ Павловский Посад отметил День Рожденья

Жителям создали все возможности, чтобы зарядиться отличным настроениям. Для них устроили интересные выставки и мастер-классы, пригласили на «Дни открытых дверей» в учреждениях культуры.

Кульминацией праздника стала вечерняя программа в центре городского округа Павловский Посад. Зрителей поздравили артисты Государственного академического оркестра «Русские узоры», а также местные творческие коллективы. Со сцены звучали самые популярные хиты! Кроме того, праздничную атмосферу поддерживали профессиональные аниматоры, ростовые куклы и ходулисты. Специальным гостем концерта стал знаменитый российский исполнитель NILETTO.

«Дорогие павловопосадцы! Поздравляю вас с Днем рождения нашего города! Я верю в счастливое будущее Павлово-Посадского городского округа, которое мы создаем вместе с вами уже сегодня», - сказал глава муниципалитета Денис Семенов.

Он также пожелал жителям городского округа Павловский Посад счастья, добра и благополучия.

А завершился день ярким фейерверком.