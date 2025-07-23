Городской округ Пушкинский присоединился к благотворительной акции «Дай лапу»

Волонтеры из округа Пушкинский, объединившиеся в рамках программы «Волонтеры Подмосковья», запускают сбор гуманитарной помощи для животных, находящихся под опекой приюта «Зоодом».

С 22 по 25 июля жители округа Пушкинский смогут поддержать эту добрую инициативу, присоединившись к благотворительной акции, направленной на помощь бездомным четвероногим питомцам.

В ожидании поездки в приют, запланированной на 26 июля, добровольцы принимают пожертвования в виде крупы (рис, гречка), а также влажного и сухого корма для кошек и собак.

Места сбора организованы в трех населенных пунктах округа:

Пушкино: ул. Некрасова, 3а

Ивантеевка: ул. Победы, 20

Красноармейск: ул. Строителей, 7

Все пункты приема работают ежедневно с 14:00 до 18:00.

Организаторы акции акцентируют внимание на том, что любая, даже самая незначительная помощь, играет важную роль. Каждый мешок корма и каждая порция крупы — это шанс для брошенных животных на достойную жизнь и необходимый уход.

Для получения более подробной информации обращайтесь по следующим телефонам: +7(496)586-21-87; +7(495)543-76-94; +7(915)173-31-35.