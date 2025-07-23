Городской округ Пушкинский заботится о чистоте водоемов и берегов

Вопрос поддержания чистоты и порядка на территориях, прилегающих к водоемам, приобретает особую актуальность в летний период. Именно этой теме было посвящено недавнее совещание, состоявшееся 21 июля под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Увеличение числа отдыхающих на природе, в том числе у воды, к сожалению, часто сопровождается появлением мусора. Чтобы свести эту проблему к минимуму, коммунальные службы округа Пушкинский регулярно проводят патрулирование и поддерживают чистоту на прибрежных территориях.

Максим Красноцветов, глава городского округа Пушкинский, доложил на совещании о масштабной санитарной очистке, проведенной администрацией округа в текущем году. В рамках этой работы были очищены пруд в Ивантеевке, расположенный в городском Центральном парке, пруд в деревне Луговая и Травинское озеро в Пушкино.

Сотрудники коммунальных служб выполняют комплекс работ, включающий сбор пищевых и бытовых отходов, обрезку сухих ветвей и удаление аварийных деревьев.

В соответствии с региональной программой «100 прудов и озер» ведется очистка водных объектов округа. В настоящее время активно проводится очистка руслового пруда на реке Серебрянке, расположенного в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино. Для восстановления экологического равновесия водоема используется специализированная техника — самоходные амфибии, позволяющие эффективно удалять лишнюю водную растительность, плавающий мусор и скопившиеся остатки деревьев. Недавно завершились работы по расчистке Мурановского пруда, расположенного на реке Талица в живописной усадьбе Мураново, в деревне Ашукино.