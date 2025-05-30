Городской округ Щелково вновь доверил Андрею Булгакову пост Главы
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Щелково]
В городском округе Щелково состоялось шестнадцатое заседание муниципального Совета депутатов. Помимо рассмотрения текущих вопросов, главным пунктом обсуждения стало избрание Главы округа.
После анализа предложенных конкурсной комиссией кандидатур, депутаты приняли решение переизбрать Андрея Булгакова на этот пост, проголосовав за него единогласно. Он вступил в должность Главы в 2020 году и сразу приступил к решению приоритетных задач. В основе его инициатив и проектов, реализованных командой, лежат устойчиво улучшающиеся экономические показатели. За прошедшие годы были успешно реализованы программы, направленные на повышение качества жизни, включая работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обновление дорожной инфраструктуры, строительство шести новых школ и детского сада, а в текущем году запланировано открытие еще одного образовательного учреждения. Проведены масштабные работы по модернизации спортивной и культурной инфраструктуры, превратившие их в популярные места отдыха для людей всех возрастов.
«Депутаты отметили значительные достижения главы и выразили свою поддержку, отдав за его кандидатуру все 25 голосов», – заявила председатель Совета депутатов Мария Тарасова.
В официальном сообщении Совета депутатов говорится:
«Мы поздравляем Андрея Алексеевича с повторным избранием на эту ответственную должность и желаем ему плодотворной работы на благо жителей Щелковского городского округа».
Андрей Булгаков подчеркнул:
«Несмотря на достигнутые успехи, наша главная цель – это максимально широкое вовлечение жителей в процесс принятия решений, выявление их потребностей и оперативное решение возникающих проблем. Такой подход станет основой для дальнейшего развития округа. Щелково должен быть лучшим городом, и это должно быть ощутимо во всех сферах жизни».