Городской округ Щелково вновь доверил Андрею Булгакову пост Главы

После анализа предложенных конкурсной комиссией кандидатур, депутаты приняли решение переизбрать Андрея Булгакова на этот пост, проголосовав за него единогласно. Он вступил в должность Главы в 2020 году и сразу приступил к решению приоритетных задач. В основе его инициатив и проектов, реализованных командой, лежат устойчиво улучшающиеся экономические показатели. За прошедшие годы были успешно реализованы программы, направленные на повышение качества жизни, включая работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обновление дорожной инфраструктуры, строительство шести новых школ и детского сада, а в текущем году запланировано открытие еще одного образовательного учреждения. Проведены масштабные работы по модернизации спортивной и культурной инфраструктуры, превратившие их в популярные места отдыха для людей всех возрастов.

«Депутаты отметили значительные достижения главы и выразили свою поддержку, отдав за его кандидатуру все 25 голосов», – заявила председатель Совета депутатов Мария Тарасова.

В официальном сообщении Совета депутатов говорится:

«Мы поздравляем Андрея Алексеевича с повторным избранием на эту ответственную должность и желаем ему плодотворной работы на благо жителей Щелковского городского округа».

Андрей Булгаков подчеркнул: