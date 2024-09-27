Госдума рассмотрит возможность введения запрета на двойное гражданство у россиян

Предлагается изменить вторую часть 10-й статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», чтобы у государства была возможность аннулировать паспорта у тех россиян, кто имеет несколько гражданств, сообщил Mash.

В числе аргументов инициативы упоминается Европейская конвенция 1997 года, которая предоставляет право странам лишать гражданства в подобных ситуациях.

Представители общественной организации ФПБК в своем заявлении утверждают, что многие уехавшие артисты, имеющие два паспорта, пользуются уловкой и способны одновременно находиться действовать и жить в интересах двух стран.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП спровоцировало сильное затруднение движения на МКАД.