Госдума определит перечень запрещенных лекарств для водителей, чтобы лишать их прав
В России планируется ввести административную ответственность для водителей, которые управляют транспортными средствами после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов агентству ТАСС.
В Государственной думе состоялось первое чтение законопроекта, который предполагает формирование официального списка препаратов, запрещённых для использования водителями.
По словам Леонова, в список будут включены препараты, предназначенные для сна и успокоения. Эти лекарства признаны наиболее опасными для водителей.
«Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство РФ», — сказал Леонов.
За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Для привлечения к ответственности будет разработана система определения клинических признаков опьянения, вызванных употреблением лекарственных средств. Кроме того, депутат предложил наносить на такие препараты предупреждающую надпись «не рекомендуется при управлении транспортным средством».