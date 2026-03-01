Госдума сообщила о новых правилах получения единого пособия на детей

С 1 января 2026 года многодетные семьи смогут получать единое пособие на детей даже при небольшом превышении дохода над прожиточным минимумом. Новая норма расширяет круг получателей государственной поддержки.

Об этом РИА Новости сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, если средний доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, родители смогут оформить выплату на каждого ребенка.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это около 9 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Выплата будет назначаться сроком на один год с возможностью последующего продления.

Новая норма распространяется и на семьи, которым ранее было отказано в назначении пособия из-за превышения дохода. Они смогут повторно подать заявление уже по обновленным правилам.

Как отметила парламентарий, решение принято по инициативе Владимира Путина и направлено на расширение поддержки семей с детьми. По оценкам, дополнительную помощь смогут получить родители примерно 230 тысяч детей.

