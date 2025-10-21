Госдума ввела новые штрафы для коммунальщиков за неготовность к зиме

За несвоевременную подготовку к отопительному сезону коммунальные службы и муниципальные руководители теперь будут штрафоваться до ₽40 тыс. Об этом сообщает « Российская газета ».

Госдума приняла закон с поправками в КоАП, вводящий штрафы за неготовность к отопительному сезону. Должностные лица могут получить штраф от ₽5 до ₽10 тыс., а юридические лица — до ₽20-₽40 тыс. Документ был подготовлен в кабмине и направлен на повышение ответственности теплоснабжающих организаций и муниципальных органов. Цель изменений — обеспечить своевременное устранение неполадок и бесперебойное теплоснабжение домов, школ, детских садов и больниц.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что важен контроль прохождения отопительного сезона и привлечение виновных к ответственности. Ресурсоснабжающим организациям необходимо выполнять свои обязательства перед гражданами добросовестно.

Депутат Джамаладин Гасанов подчеркнул, что ежегодно начало отопительного сезона сопровождается авариями на теплосетях и остановками котельных. Изношенность городской инфраструктуры ЖКХ и строительство новых многоквартирных домов без учета существующих сетей создают дополнительные сложности для коммунальных служб.

