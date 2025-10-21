Госдума запретит принудительные работы для больных социально значимыми заболеваниями

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий назначать принудительные работы лицам с социально значимыми заболеваниями, включая туберкулез, гепатит B и C, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС .

Документ внесен группой депутатов КПРФ во главе с Ниной Останиной, председателем комитета по защите семьи, вопросам материнства и отцовства. Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ с целью исключения возможности назначать принудительные работы больным социально значимыми заболеваниями.

В пояснительной записке указывается, что проект разработан после доклада уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой за 2024 год. В нем отмечается, что отсутствие собственных медицинских учреждений в исправительных центрах затрудняет направление туда лиц, которым требуется постоянное лечение.

В настоящее время действующее законодательство запрещает назначение принудительных работ инвалидам первой и второй группы. Авторы законопроекта подчеркнули, что не все больные социально значимыми заболеваниями официально признаны инвалидами указанных групп, поэтому они остаются без защиты.

К социально значимым заболеваниям, согласно правительственному перечню, относятся туберкулез, гепатит B и C, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и ВИЧ.

