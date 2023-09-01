Госпитализированный депутат Сокол получил поддержку от Дмитрия Пескова

Напомним, что нескольким ранее в Москве пришлось экстренно госпитализировать Сергея Сокола, который является депутатом Государственной Думы. Сейчас его состояние остается довольно тяжелым.

Как сообщает RT, пресс-секретарь Владимира Путина не остался в стороне и пожелал госпитализированному Сергею Соколу поскорее выздороветь. «Народному избраннику» также желают крепкого здоровья.

Однако возник вопрос о том, следит ли Кремль за всей этой ситуацией. По словам Пескова, состояние здоровья Сергея Сокола находится в руках врачей. Они оказывают депутату всю необходимую медпомощь.