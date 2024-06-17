Государственные торги по продаже недвижимости: подробности и условия участия

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.06.2024г.

Дата окончания приема заявок – 28.06.2024г.

Дата, время проведения торгов –02.07.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:20:0070312:3740, адрес: МО, Одинцовский р-н, сп. Жаворонковское, дер. Солманово, МЖК "Изумрудная долина", ул. Лазурная, д. 17, кв. 48. П.235-ГКБ от 27.05.24. Собств.: Кривицкая С.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 728 800,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 112,1 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6648, адрес: МО, Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 4, кв. 8. П.240-ГКБ от 31.05.24. Собств.: Алексеева Е.А. Взыск: ПАО Норвик банк. Цена: 5 680 000,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра общ.пл. 61 кв.м., к.н. 50:11:0020410:8036, адрес: МО, г. Красногорск, д. Путилково, Путилковское ш., д.4, к.2, кв. 333. П.219-ГКБ от 17.05.24. Собств.: Мелкумян Л.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 492 640,00р.

2. Жил. дом общ.пл. 122,1 кв.м., к.н. 50:21:0090212:15480; Зем.уч., общ. пл. 400 +/- 14,01 кв.м., к.н.50:21:0090212:8284. Адрес: МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, д. Петрушино, ул. 4-я, д. 73. П.189-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Левитов В.Л., Левитова А.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 121 530,00р.

3. Кв-ра общ. пл. 39,3 кв.м., К.н. 50:23:0030155:702, адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, д. Островцы, мкр. «Новые Островцы», ул. Баулинская, д.4, кв. 223. П.223-ГКБ от 17.05.24. Собств.: Узунян С.Г. Взыск: ПАО Росбанк. Цена: 3 411 238,36р.

4. Кв-ра общ. пл. 79,4 кв.м., К.н. 50:23:0000000:79004, адрес: МО, Раменский р-н, пос. Родники, ул. Большая Учительская, д. 21, кв. 31. П.224-ГКБ от 17.05.24. Собств.: Новикова Л.Б., Новиков Б.Г., Гринченко Е.Г. Взыск: ООО Нордент. Цена: 5 555 600,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.06.2024г.

Дата окончания приема заявок – 28.06.2024г.

Дата, время проведения торгов –02.07.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра общ. пл. 44,1 кв.м., К.н. 50:28:0100307:1312, МО, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д. 9, кв. 60. П.226-ГКБ от 17.05.24.Собств.: Егорова Н.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 954 600,00р.

2. Кв-ра общ. пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:20:0041307:3359, адрес: МО, Одинцово г., рп. Большие Вязёмы, п. Школьный, д. 12, кв. 98. П.185-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Глумова Л.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 084 760,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.