«Государство не борется с доносчиками»: Лебедев заявил, что именно они мешают России и вынуждают артистов уезжать

«Если бы в России было чуть меньше доносчиков, которые занимаются исключительно вредом для нашей страны, то Моргенштерн никуда бы не уезжал, оставался бы российским музыкантом. (…) Но нет, всегда найдутся люди, которые считают, что их доносы очень важны», — посетовал блогер.