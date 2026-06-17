«Государство не борется с доносчиками»: Лебедев заявил, что именно они мешают России и вынуждают артистов уезжать
Блогер Артемий Лебедев заявил, что люди, пишущие доносы, вредят России
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», назвал категорию людей, которые, по его мнению, наносят вред России. Поводом для высказывания стала новость о том, что рэпер-иноагент Алишер Моргенштерн* сменил имя и веру, официально став частью еврейского народа.
Лебедев заявил, что России вредят те, кто пишет доносы.
«Если бы в России было чуть меньше доносчиков, которые занимаются исключительно вредом для нашей страны, то Моргенштерн никуда бы не уезжал, оставался бы российским музыкантом. (…) Но нет, всегда найдутся люди, которые считают, что их доносы очень важны», — посетовал блогер.
Он также назвал очень грустным тот факт, что государство никак не контролирует действия доносчиков и не борется с ними.
* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.