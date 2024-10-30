«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги
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«Госуслуги» предложили пользователям заменить почту Gmail на отечественные аналоги. Соответствующие уведомления поступили пользователям, которые при регистрации аккаунта указывали почту @gmail.com.
В сообщениях отмечается, что при создании новых учетных записей с использованием почты @gmail.com теперь недоступны SMS-подтверждения.
В связи с этим портал госуслуг не может гарантировать, что указанная функция будет работать в дальнейшем для уже созданных учеток.
Почту @gmail.com предлагают заменить любой другой. В качестве примера портал предлагает xmail.ru от VK — он уже интегрирован с «Госуслугами».