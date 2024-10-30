«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги

«Госуслуги» предложили пользователям заменить почту Gmail на отечественные аналоги. Соответствующие уведомления поступили пользователям, которые при регистрации аккаунта указывали почту @gmail.com.

В сообщениях отмечается, что при создании новых учетных записей с использованием почты @gmail.com теперь недоступны SMS-подтверждения.

В связи с этим портал госуслуг не может гарантировать, что указанная функция будет работать в дальнейшем для уже созданных учеток.

Почту @gmail.com предлагают заменить любой другой. В качестве примера портал предлагает xmail.ru от VK — он уже интегрирован с «Госуслугами».