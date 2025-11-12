Госуслуги в один клик: Росреестр запустил мобильное приложение для всех систем

Мобильное приложение Росреестра теперь доступно пользователям всех основных мобильных платформ. Об этом сообщили представители ведомства, отметив завершение этапа по обеспечению полной кроссплатформенной доступности сервиса, передает cnews .

Ранее приложение было запущено на устройствах под управлением Android и размещено в RuStore и Google Play. Теперь его можно установить и на другие операционные системы, что делает цифровые услуги ведомства доступными широкой аудитории — от граждан до специалистов по недвижимости.

Заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов отметил, что запуск на всех платформах позволяет пользователям получать государственные услуги «в любом месте и в любое время».

Приложение синхронизируется с личным кабинетом на официальном сайте Росреестра, что обеспечивает быстрый доступ к сведениям об объектах недвижимости, истории обращений и техническим данным.

Пользователи могут искать объекты по кадастровому номеру или адресу, просматривать их расположение на публичной кадастровой карте, записываться на прием в ближайшие офисы и получать уведомления о продаже долей в общей собственности. Также реализованы функции подачи заявлений, исправления ошибок и отслеживания статуса запросов в реальном времени.

