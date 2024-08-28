Готовится к открытию: Новый детский сад уже готов принять воспитанников в ЖК «Измайловский лес»

Детский сад, рассчитанный на триста пятьдесят воспитанников, в жилом комплексе «Измайловский лес» городского округа Балашиха готовится к открытию в День Знаний. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что девелопер проекта компания ПИК возвел дошкольное учреждение в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования. А ведомство уже выдало разрешение на ввод данного социального объекта в эксплуатацию.

Так, в трехэтажном здании единовременно смогут разместиться пятнадцать групп. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. В здании оборудованы физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а также медицинский блок и пищеблок с полным циклом приготовления пищи.

Примечательно, что на территории комплекса уже работают два детских сада, а также школа и поликлиника. Рядом с каждым домом расположены уютные дворы-парки с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками.