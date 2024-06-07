Готовность талдомского детского сада в микрорайоне Юбилейный составляет 43%

В среду, 5 июня, депутат Государственной Думы Ирина Роднина и депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Талдомского округа ознакомились с ходом ремонтных работ в здании дошкольных групп Талдомской школы № 3.

На строительном объекте работы выполняют 38 специалистов, в распоряжении которых находится 3 единицы спецтехники и 2 ИТР. В настоящее время квалифицированные рабочие занимаются общестроительными и фасадными работами, выполняют устройство кровли и чистовую отделку помещений на втором этаже, обустраивают инженерные системы. Общая готовность объекта составляет 43%.

Сбоев в графике работ на данный момент нет. К началу учебного года объект намерены сдать в эксплуатацию. Капитальный ремонт инициировали с целью обеспечения комфортных и безопасных условий для воспитанников дошкольного учреждения.