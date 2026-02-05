«Готовьте свои души»: в Церкви увидели три знака, после которых начнется Страшный суд

В православной среде вновь звучат размышления о признаках, которые в христианской эсхатологии традиционно рассматриваются как вехи на пути к завершению земной истории. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на канал Святые места.

Священнослужители, комментируя эту тему, акцентируют, что ее цель — не предсказание конкретных дат или запугивание, а глубокое побуждение к личному духовному исправлению и усилению веры. Среди множества упоминаемых в предании признаков часто выделяются два ключевых. Первый, имеющий конкретный географический и исторический контекст — восстановление Иерусалимского Храма. Второй — более универсальный и внутренний — так называемое «духовное охлаждение», под которым понимается массовое охлаждение любви, рост равнодушия к вере и моральным основам в обществе.

Эксперты подчеркивают, что для верующего человека разговор о возможных знамениях времен — это, в первую очередь, инструмент для самоанализа. Такой взгляд направлен на то, чтобы сместить фокус с внешних поисков сенсационных знаков на внутреннее состояние: покаяние, молитву и соблюдение заповедей. Главный вывод, который делают пастыри, — вне зависимости от глобальных событий, ответственность каждого заключается в «трезвении» и бодрствовании собственной души.

