Россиянам рассказали, как составить резюме, которое заметит работодатель

Специалисты HR-холдинга Ventra рассказали россиянам, как подготовить эффективное резюме, способное привлечь внимание работодателя уже в первые секунды просмотра. Соответствующие рекомендации оказались в распоряжении « Ленты.ру ».

Как отметила директор направления подбора персонала Александра Наумова, первым шагом для соискателя должно стать четкое понимание карьерной цели и соотнесение собственных ожиданий с актуальной ситуацией на рынке труда.

По словам эксперта, качественное резюме требует тщательного анализа профессионального опыта, его структурированного и точного отражения в документе, а также адаптации под конкретную вакансию.

В компании обратили внимание, что большинство работодателей сегодня ориентированы на результативность и прибыльность бизнеса. Именно поэтому в резюме рекомендуется указывать не только перечень обязанностей, но и конкретные достижения, подкрепленные цифрами и измеримыми результатами. При этом подробно описывать советуют прежде всего последнее место работы, тогда как сведения о семейном положении, хобби и личных интересах лучше исключить.

Эксперты также рекомендовали аккуратно формулировать причины смены работы. В качестве нейтральных формулировок можно использовать завершение проекта или стремление к профессиональному росту. Кроме того, к резюме следует прикладывать сдержанную и естественную фотографию, не созданную с помощью искусственного интеллекта.

По оценке HR-специалистов, рекрутеры ежедневно просматривают сотни анкет, уделяя каждой из них всего несколько секунд. Именно поэтому резюме должно быть лаконичным, понятным и максимально соответствовать требованиям вакансии. Соискателям советуют внимательно изучать описание позиции и при необходимости корректировать документ под конкретный запрос работодателя.

Отдельное внимание эксперты уделили автоматизированному отбору кандидатов. Сегодня многие компании используют системы на базе искусственного интеллекта, которые фильтруют резюме по формальным критериям, включая опыт работы, возраст и образование. В связи с этим скрывать такие данные не рекомендуется — наоборот, важно указывать достоверную информацию о возрасте и учебных заведениях.

