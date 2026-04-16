Жестокие правила курятника: кто на самом деле правит в птичьем гареме

Специалисты в области биологии призывают пересмотреть отношение к интеллектуальным способностям домашних птиц. Исследования показывают, что жизнь в курятнике подчинена сложным правилам, а социальные взаимодействия внутри группы включают элементы хитрости и стратегического мышления. Об этом RT рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных животных биологического факультета Московского государственного университета Ольга Сибирякова.

Строгая иерархия и лидерство

Кандидат биологических наук Ольга Сибирякова подчеркивает, что в любой куриной группе выстроена жесткая вертикаль власти. Порядок поддерживается доминирующей особью, которая контролирует поведение остальных членов сообщества. При этом куры обладают развитыми когнитивными навыками: они не только узнают сородичей в лицо, но и способны проводить сложные расчеты, например, отслеживать перемещение объектов и определять места с наибольшей концентрацией корма.

Хитрость и манипуляции со стороны петухов

Одной из самых любопытных особенностей гаремной структуры кур является поведение петуха. Ученый выяснила, что вожаки часто прибегают к обману ради поддержания своего авторитета или привлечения внимания. Петух может издавать специальный призыв к пище, даже если кормушка пуста. Прибежавшие на зов курицы не подозревают о подвохе: каждая из них уверена, что лакомство просто съели более расторопные соседки. Это позволяет лидеру манипулировать поведением группы снова и снова.

Технологии на службе у птиц

По мнению эксперта МГУ, современное птицеводство стоит на пороге перемен. Ольга Сибирякова выразила надежду, что внедрение новых систем мониторинга состояния животных поможет значительно улучшить условия их содержания на фабриках. Автоматизированный контроль за поведением и здоровьем птиц позволит снизить уровень стресса в группах и сделать процесс производства более гуманным и эффективным.