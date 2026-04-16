Донорство костного мозга: правда об иглах, наркозе и восстановлении за неделю

Врач-эксперт Зарема Тен из «Видновской клинической больницы» в беседе с « Радио 1 » объяснила, почему страх инвалидности после забора костного мозга не имеет под собой оснований, и описала реальную процедуру.

Специалист подчеркнула, что самый живучий миф связан с повреждением позвоночника. На самом деле забор клеток осуществляется из тазовой кости, расположенной выше копчика, и никак не затрагивает спинной мозг. Игла не проникает в позвоночный канал.

Как уточнила Тен, в 80% случаев используется метод плазмафереза. Донору в течение пяти дней делают подкожные инъекции, чтобы вывести стволовые клетки в кровоток. На пятый день пациента подключают к аппарату: кровь забирается из вены одной руки, фильтруется для отбора нужных клеток, а остальное возвращается через другую руку. Процедура длится 5–6 часов, в течение которых донор может спокойно читать или смотреть фильм.

При классическом заборе, который проводится под наркозом, врач делает несколько тонких проколов в тазовую кость, извлекая 200–300 мл жидкого вещества — это всего 3–5% от общего объема костного мозга. По словам врача, организм полностью восстанавливает потерю за пару недель. Большинство доноров возвращаются к привычной работе уже через 3–7 дней. Максимальные неприятные ощущения — синяк и несильная ноющая боль, которые легко снимаются обычным ибупрофеном.

