Тайный график: Минфина почему деньги от продажи дорогой нефти приходят с опозданием

Министр финансов России разъяснил механизм поступления дополнительных нефтегазовых доходов в государственную казну. По словам главы ведомства, положительная динамика мирового энергетического рынка отразится на финансовой отчетности страны к середине весны, сообщает радио РБК.

Эффект временного лага

Антон Силуанов отметил, что между ростом цен на нефть и реальным зачислением средств в бюджет существует определенная дистанция. В комментарии на Биржевом форуме Московской биржи он пояснил, что этот временной интервал традиционно составляет от полутора до двух месяцев. Таким образом, бюджетные поступления ощутят текущий подъем нефтяных котировок в период с апреля по май.

Динамика начала 2026 года

Первые месяцы текущего года оказались непростыми для российского финансового сектора. В январе и феврале фактическая стоимость отечественной марки Urals находилась ниже прогнозных значений. Это вызвало временное снижение доходов и потребовало задействования средств Фонда национального благосостояния для покрытия кассовых разрывов. Однако к марту ситуация на рынке изменилась: геополитические риски спровоцировали резкое удорожание сырья, что позволило частично компенсировать зимние потери.

Устойчивость бюджетного правила

Несмотря на волатильность цен, министр подчеркнул, что действующая финансовая модель государства остается стабильной. Силуанов заявил, что текущие параметры бюджетного правила, включая ориентиры по стоимости барреля, не нуждаются в корректировке. По мнению главы Минфина, существующая конструкция эффективно защищает экономику от резких колебаний сырьевых рынков и позволяет сохранять финансовую устойчивость страны в долгосрочной перспективе.