В Госдуме предложили налоговый вычет на ремонт авто для работающих пенсионеров

Депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владислав Даванков («Новые люди») направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости .

В обращении парламентарии пояснили, что предлагают распространить льготу на ремонт одного транспортного средства, принадлежащего пенсионеру и используемого в личных целях. Вычет планируется предоставлять в пределах годового лимита при наличии подтверждающих документов из автосервиса.

По мнению авторов инициативы, такая мера будет актуальна для работающих пенсионеров, а также для тех пожилых граждан, чьи доходы облагаются НДФЛ.

Депутаты подчеркнули, что для многих пожилых людей автомобиль не является предметом роскоши, а выступает жизненно необходимым средством передвижения. С его помощью пенсионеры добираются до поликлиник, аптек, магазинов и дачных участков. В небольших городах и сельской местности личный транспорт зачастую остается единственным удобным способом добраться до социальных объектов.

