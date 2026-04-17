Названы профессии с самым быстрым ростом зарплат в 2026 году

В 2026 году наиболее заметный рост заработных плат ожидается в отраслях, где нехватка специалистов приобрела устойчивый характер. Об этом « Ленте.ру » сообщил генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов.

По его оценке, в первую очередь повышение доходов затронет инженеров, работников промышленного сектора, строителей и квалифицированных рабочих. Эксперт отметил, что именно эти категории специалистов обеспечивают стабильную работу производств и реализацию инфраструктурных проектов, поэтому работодатели вынуждены усиливать конкуренцию за них за счет увеличения зарплат.

Он также указал, что высокий уровень роста доходов сохранится в узкопрофильных технологических направлениях. Речь идет о специалистах в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, роботизации и сложных IT-систем. При этом, по его мнению, период стремительного повышения зарплат в массовом сегменте IT, скорее всего, завершился, поскольку рынок становится более зрелым и рост оплаты труда приобретает избирательный характер.

В то же время эксперт допустил замедление роста доходов, а в некоторых случаях и их снижение в массовых офисных профессиях. Это касается административных сотрудников, части специалистов в цифровых направлениях и других сфер, где предложение рабочей силы начинает опережать спрос.

По словам Ерхова, ключевой тенденцией 2026 года станет перераспределение доходов в пользу профессий, напрямую влияющих на выручку, производство и устойчивость бизнеса. Он подчеркнул, что в условиях кадрового дефицита работодатели продолжат делать ставку на редкие компетенции, практические навыки и измеримые результаты работы.

