Клинический психолог и сексолог Ульяна Махова из Пироговского Университета в беседе с « Газетой.Ru » объяснила, как весна влияет на либидо и репродуктивную активность, а также почему этот же период становится временем пика расставаний.

По словам эксперта, увеличение светового дня воздействует на супрахиазматическое ядро гипоталамуса — внутренние биологические часы. В результате снижается выработка мелатонина и растет уровень серотонина, что улучшает настроение, энергию и сексуальное влечение. Как отметила Махова, эксперименты на грызунах подтверждают: даже при стабильном тестостероне яркий свет восстанавливает половое поведение, влияя на рецепторы гормонов в мозге.

Весной, добавила врач, люди становятся более социально активными, что косвенно способствует поиску партнеров. Однако, по данным анализа соцсетей, именно на март–апрель приходится пик сообщений о расставаниях. Психолог связала это с двумя факторами. Во-первых, пары, которые держались вместе ради уюта в праздники, весной пересматривают ценность таких отношений. Во-вторых, с ростом энергии и «расширением мира» ограничения внутри пары начинают ощущаться острее. По мнению Маховой, весна не разрушает союзы, а лишь катализирует уже назревшие проблемы.

Для пар без кризиса эксперт рекомендовала канализировать весеннюю энергию в совместную новизну: новые прогулки, хобби или мини-путешествия. Вместо поиска впечатлений «на стороне» она посоветовала провести «весеннюю ревизию» в формате диалога о том, что дает энергию и чего хочется попробовать вместе. Весну, резюмировала врач, стоит воспринимать как биопсихосоциальный ресурс, который усиливает как влечение, так и конфликты — в зависимости от осознанности пары.

Ранее сообщалось, что спрос на «сонный туризм» в России вырос на 40%.