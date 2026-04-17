Росавиация предложила Минтрансу запретить пауэрбанки на борту самолетов

Росавиация направила в Минтранс предложение рассмотреть возможность ограничения или полного запрета использования пауэрбанков пассажирами на борту российских самолетов. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Инициатива появилась после расследования инцидента с воздушным судном «Уральских авиалиний», следовавшим из Екатеринбурга в Стамбул в феврале этого года. По данным комиссии Уральского МТУ, на борту произошло задымление из-за возгорания портативного зарядного устройства. Хлопок у места пассажира привел к воспламенению, которое бортпроводники оперативно потушили огнетушителем, после чего поместили устройство в воду.

В результате происшествия пострадал сам пассажир — он получил ожог большого пальца. Также были повреждены подушка кресла и привязной ремень. При этом комиссия признала решение экипажа продолжить полет обоснованным.

В числе выявленных недостатков специалисты указали на отсутствие в российских нормативно-правовых актах прямого запрета на использование портативных аккумуляторов в полете. Учитывая повторяющиеся случаи возгораний подобных устройств, авиационным властям рекомендовано проработать изменения в законодательство вплоть до полного запрета пауэрбанков на борту на время всего полета. «Известия» направили запросы в Минтранс и Росавиацию для выяснения текущего статуса проработки вопроса.

