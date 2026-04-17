Дезертир убил конвоира при перевозке из Петрозаводска в Петербург

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против рядового, подозреваемого в убийстве конвоира. Инцидент произошел вечером 16 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге, сообщили в ведомстве.

Согласно информации следствия, ранее в Петрозаводске оперативная группа задержала военнослужащего, самовольно оставившего часть. При транспортировке задержанного в расположение части около 20:00 в Петербурге подозреваемый сумел отвлечь внимание конвоиров и нанес одному из них — контрактнику той же части — множественные ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Как отметили в СК, нападавший попытался скрыться, но был задержан по горячим следам. Дело квалифицировано по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности.

В настоящее время, добавили в ведомстве, проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

