Минфин готовит лимиты на пополнение счетов наличными

В России могут ввести ограничения на внесение наличных денежных средств через банкоматы для физических лиц уже осенью 2026 года. Такая мера рассматривается в рамках борьбы с теневыми финансовыми потоками и повышения прозрачности экономики. Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на полях Биржевого форума Московской биржи, инициатива уже получила одобрение в ведомстве и находится на стадии подготовки к реализации.

Предполагается, что для граждан установят лимит на внесение наличных через банкоматы в размере до одного миллиона рублей. При этом ограничение будет действовать отдельно для каждого банка, а не суммарно по всем кредитным организациям.

В Минфине пояснили, что введение единого общего лимита пока невозможно из-за отсутствия централизованной системы, которая позволила бы отслеживать операции клиентов во всех банках одновременно.

Ожидается, что новые правила помогут сократить объемы непрозрачных финансовых операций и усилят контроль за движением наличных средств в стране.

Ранее Чернышов предложил разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах.