Стоматолог объяснила, почему зуб внезапно темнеет спустя годы после удара

Главный врач клиники ОФС, стоматолог-ортодонт Яна Дьячкова в интервью « Ленте.ру » разобрала ситуации, когда цвет зуба меняется внезапно, и объяснила, какие проблемы за этим стоят.

По словам эксперта, одна из частых причин — давняя травма. Даже если удар был получен несколько лет назад, внутренние сосуды могут разрушиться, что приведет к отмиранию пульпы. В таком случае зуб постепенно темнеет, приобретая серый или коричневый оттенок, иногда с болевыми ощущениями.

Дьячкова также отметила, что кариес часто проявляется темными пятнами в естественных углублениях эмали. Кроме того, после эндодонтического лечения (обработки корневых каналов) возможно изменение цвета из-за пломбировочных материалов или остатков крови. Некоторые лекарства и стоматологические препараты при длительном применении тоже способны менять оттенок зуба.

Внешние красители, подчеркнула врач, также играют большую роль. Табачные смолы, кофеин, танины из чая и вина, а также пигменты ярких соусов въедаются в микротрещины эмали, образуя стойкий желтый или коричневый налет. Специалист заверила, что такой налет успешно удаляется профессиональной чисткой в клинике.

