Опасные переводы: как обычные СМС в банк превратились в долг на полмиллиона рублей

История обычного интернет-знакомства закончилась для петербурженки крупным судебным иском. Попытка избежать возврата заемных средств привела к тому, что итоговая сумма выплат многократно превысила размер первоначальной помощи. Об этом сообщает 78.ru.

От мелкой просьбы до крупных траншей

Все началось в феврале 2022 года, когда женщина заняла у нового знакомого из сети всего 1000 рублей. Впоследствии просьбы стали регулярными и более масштабными. Жительница Северной столицы аргументировала потребность в деньгах необходимостью погашать просроченные кредиты и возмещать ущерб после дорожно-транспортного происшествия. В общей сложности мужчина перечислил ей более 386 тысяч рублей, однако после получения крупной суммы женщина прекратила общение и заблокировала своего благодетеля.

Позиция суда и отсутствие доказательств

Пострадавший обратился в органы правосудия с иском о взыскании неосновательного обогащения. В ходе разбирательства выяснилось, что ответчица проигнорировала судебные заседания и не представила подтверждений возврата средств. Поскольку переводы не имели признаков благотворительности или дарения, суд признал их долговыми обязательствами. Отсутствие какой-либо реакции со стороны заемщицы лишь усугубило ее положение.

Итоговый расчет компенсации

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что по решению инстанции женщина обязана вернуть не только основную сумму в 386 тысяч рублей. К этой цифре добавились проценты за использование чужих денег, а также компенсация расходов на юридические услуги и оплату государственной пошлины. В итоге общая сумма к выплате составила 523 тысячи рублей, что превратило скромный заем в серьезное финансовое бремя.