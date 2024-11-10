GPS в Киевской области начало показывать, что жители находятся в Подмосковье

Проживающие в Киевской области местные жители обнаружили на днях досадный факт: GPS вдруг почему-то стал определять их местоположение по геолокации не совсем верно, а если быть точным — неверно от слова совсем, пишет украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что смартфоны киевлян начали определять по картам, будто они находятся в районе аэропорта Шереметьево в Московской области.

«Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой», — приводится в сообщении украинского издания.

Генштаб ВСУ уже объяснил происходящее, пояснив, что неточность в геотегах связаны с активной работой средств радиоэлектронной борьбы. Как пишут украинские журналисты, происходящее в Киевской области с GPS-показаниями отмечалось также ранее и в других украинских регионах.