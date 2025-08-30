Град-гигант обрушился на город и выбил стекла у автомобилей

Итальянский регион Пьемонт пострадал от сильного града размером с куриное яйцо. Стихия повредила автомобили, солнечные панели и садовые постройки в городе Павоне Канавезе. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В итальянском регионе Пьемонт разыгралась настоящая стихия. В минувшую пятницу, 29 августа, на территорию области Канавезе обрушились мощные грозы, сопровождавшиеся необычно крупным градом. Отдельные градины достигали размеров 5-7 сантиметров в диаметре.

Особенно пострадал город Павоне Канавезе, где ледяные шары повредили сотни машин, разбили солнечные панели на крышах домов и уничтожили садовую мебель. Местные жители сообщают о значительном материальном ущербе — многие автомобили остались стоять на парковках с глубокими вмятинами и выбитыми стеклами.

