Градус зашкаливает: почему популярный квас из магазина превратился в хмельной напиток
Shot: в квасе известных марок зафиксировали высокую долю алкоголя
Эксперты Роскачества провели исследование популярного кваса на российском рынке и выявили массовые нарушения: от превышения допустимой доли алкоголя до использования химических подсластителей ради ухода от налогов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Shot.
Подсластители для экономии на акцизах
В продукции брендов «Желтая бочка» и «Моя цена» специалисты нашли коктейль сразу из трех синтетических подсластителей:
- Состав химических добавок: Ацесульфам калия (Е950), цикламат натрия (Е952) и сахаринат натрия (Е954).
- Причина добавления: Подобный химический набор позволяет производителям снизить содержание натурального сахара и избежать уплаты акциза на сахаросодержащие напитки.
- Риски: У людей с повышенной чувствительностью эти компоненты могут провоцировать сильные аллергические реакции.
Превышение спирта и нарушения технологии
В квасе марок «Зеленая линия» и «Царские припасы» эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы этилового спирта. Наряду с сильным дрожжевым привкусом и замечаниями к аромату, это указывает на то, что напиток перебродил прямо в таре.
Предрасположенность россиян к безалкогольным напиткам
По данным опроса Роскачества, квас входит в тройку самых популярных безалкогольных напитков у россиян:
- Фруктовые соки и нектары — 1-е место по популярности.
- Компот — 64% опрошенных.
- Квас — 61% опрошенных.
- Газированные напитки и морс — 56% и 55% соответственно.