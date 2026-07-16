Градус зашкаливает: почему популярный квас из магазина превратился в хмельной напиток

Эксперты Роскачества провели исследование популярного кваса на российском рынке и выявили массовые нарушения: от превышения допустимой доли алкоголя до использования химических подсластителей ради ухода от налогов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Shot.

Подсластители для экономии на акцизах

В продукции брендов «Желтая бочка» и «Моя цена» специалисты нашли коктейль сразу из трех синтетических подсластителей:

Состав химических добавок: Ацесульфам калия (Е950), цикламат натрия (Е952) и сахаринат натрия (Е954).

Причина добавления: Подобный химический набор позволяет производителям снизить содержание натурального сахара и избежать уплаты акциза на сахаросодержащие напитки.

Риски: У людей с повышенной чувствительностью эти компоненты могут провоцировать сильные аллергические реакции.

Превышение спирта и нарушения технологии

В квасе марок «Зеленая линия» и «Царские припасы» эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы этилового спирта. Наряду с сильным дрожжевым привкусом и замечаниями к аромату, это указывает на то, что напиток перебродил прямо в таре.

Предрасположенность россиян к безалкогольным напиткам

По данным опроса Роскачества, квас входит в тройку самых популярных безалкогольных напитков у россиян: