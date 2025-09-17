Граница без жалости: отец погибшей в США украинки смог выехать лишь тогда, когда похороны уже прошли

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, сообщил, что отец Ирины Заруцкой, трагически погибшей в Соединенных Штатах, смог покинуть территорию страны. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Страна.ua», ссылаясь на слова Демченко.

Ранее в западных изданиях сообщалось о сложностях с выездом мужчины призывного возраста с Украины для участия в похоронах дочери. Демченко уточнил, что выезд отца Заруцкой стал возможен только после церемонии прощания, как сообщает «Страна.ua».

Глава ГПСУ также подчеркнул, что отказ в пересечении границы отцу убитой не выдавался. По его заявлениям, он занимался оформлением необходимой документации, чтобы выехать по гуманитарным причинам.

В августе текущего года в штате Северная Каролина, США, 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой убийства, совершенного бездомным. Инцидент произошел в вечернее время в трамвае города Шарлотт.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность разобраться в случившемся, возложив ответственность за произошедшее на городские власти, являющиеся представителями Демократической партии.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал «смертной казни для животного», убившего украинку Заруцкую.