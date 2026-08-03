Граница категории «жара»: синоптик Позднякова предупредила о потеплении в столице

По прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, максимальная температура на текущей неделе будет зафиксирована в четверг, когда столбики термометров поднимутся до +27…+29 °C. Погода квалифицируется синоптиками как жаркая, с превышением климатической нормы на пару градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро.