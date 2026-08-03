Граница категории «жара»: синоптик Позднякова предупредила о потеплении в столице
РИАН: синоптик Позднякова назвала четверг самым жарким днем недели в Москве
По прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, максимальная температура на текущей неделе будет зафиксирована в четверг, когда столбики термометров поднимутся до +27…+29 °C. Погода квалифицируется синоптиками как жаркая, с превышением климатической нормы на пару градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро.
Прогноз погоды и ключевые особенности недели
- Динамика потепления: После кратковременного ослабления жары воздух в столице вновь начнет интенсивно прогреваться благодаря малооблачной и солнечной погоде без осадков.
- Штормовые предупреждения: Со вторника или среды ожидается официальное информирование населения о наступлении жаркого периода.
- Вторая половина недели: Начиная со второй половины недели в Московском регионе возможны кратковременные дожди различной интенсивности, однако они не принесут существенного похолодания.
- Температурный режим: Ночная температура до конца рабочей недели составит +13…+18 °C, а дневная будет стабильно удерживаться в интервале +24…+29 °C.