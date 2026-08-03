Граница категории «жара»: синоптик Позднякова предупредила о потеплении в столице

РИАН: синоптик Позднякова назвала четверг самым жарким днем недели в Москве

Общество

По прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, максимальная температура на текущей неделе будет зафиксирована в четверг, когда столбики термометров поднимутся до +27…+29 °C. Погода квалифицируется синоптиками как жаркая, с превышением климатической нормы на пару градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро.

Прогноз погоды и ключевые особенности недели

  • Динамика потепления: После кратковременного ослабления жары воздух в столице вновь начнет интенсивно прогреваться благодаря малооблачной и солнечной погоде без осадков.
  • Штормовые предупреждения: Со вторника или среды ожидается официальное информирование населения о наступлении жаркого периода.
  • Вторая половина недели: Начиная со второй половины недели в Московском регионе возможны кратковременные дожди различной интенсивности, однако они не принесут существенного похолодания.
  • Температурный режим: Ночная температура до конца рабочей недели составит +13…+18 °C, а дневная будет стабильно удерживаться в интервале +24…+29 °C.
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