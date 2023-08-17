Гражданина США арестовали по делу о шпионаже

Уроженца нашей страны Евгения Спектора, а ныне – Джина Спектора – московский суд арестовал по обвинению в шпионаже. Ранее Спектор проходил по делу о взятке помощнице российского вице-премьера Аркадия Дворковича и тогда получил приговор в три с половиной года лишения свободы.

Об этом сообщает ТАСС 17 августа. Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу американца Спектора, который сейчас проходит по обвинению по статье 276 УК России.

На данный момент обстоятельства совершения преступления не известны. Другие подробности уточняются.