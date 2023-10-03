Гражданина Турции наградили за спасение тонущей 18-летней беременной в Магадане, которую сбросили с моста

Как сообщили в СУ СК по Магаданской области, инцидент произошел на реке Ола. 17-летний парень со своей 16-летней подругой сбросили свою знакомую 18-летнюю девушку с моста, в расчете завладеть квартирой, инсценировав самоубийство. При этом, оба преступника знали, что их жертва ждет ребенка.

Отмечается,что беременную, по сути, спасло чудо. В это время рядом оказался турецкий гражданин Имам Аталаев, работавший неподалеку на строительстве нового аэропорта в поселке Сокол. Он не раздумывая прыгнул в воду и спас тонущую девушку.

За проявленное мужество и смелость глава регионального следственного управления СК России по региону Александра Просина вручила Аталаеву ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

«Сегодня в торжественной обстановке руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" , спасшему беременную девушку, сброшенную с моста несовершеннолетними злоумышленниками», - говорится в сообщении в аккаунте ведомства в соцсетях.

Отмечается, что поступок Аталаева, в итоге, стал квалифицирующим признаком обвинения в отношении преступной пары.