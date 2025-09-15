Гречка снова бьет рекорды? Россиян предупредил о грядущем росте цен на крупу

Стоимость гречневой крупы в России в обозримом будущем может продемонстрировать восходящий тренд. Такой прогноз озвучил Антон Тренин, представляющий группу корпоративных рейтингов агентства АКРА, в эксклюзивном комментарии для РИА Новости.

Ключевой причиной потенциального роста цен специалист называет уменьшение площадей, отведенных под культивирование гречихи. Однако эксперт поспешил успокоить потребителей, отметив, что резкого скачка цен не ожидается. Существенным сдерживающим фактором выступит текущий высокий уровень объемов производства, а также наличие на рынке значительных складских запасов крупы, которые смогут нивелировать последствия снижения урожая.

