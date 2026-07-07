Грех ли ставить свечку за кота: священник раскрыл правду о «церковных правилах» для питомцев

Когда любимый питомец заболевает, многие хозяева готовы прибегнуть к любым способам помощи — даже церковным. Но можно ли поставить свечу за здоровье кошки или заказать молебен о собаке? Ответ на этот вопрос, который волнует тысячи верующих владельцев животных, дал в беседе с REGIONS настоятель Никольского храма протоиерей Александр Трушин.

В православии отношение к молитве о животных имеет четкие границы. Как пояснил отец Александр, церковь никогда не запрещала верующим обращаться к Богу с просьбами о своих питомцах. Однако порядок храмового поминовения, установленный канонами, распространяется исключительно на людей. Причина — в бессмертной душе, которой наделен только человек, созданный по образу и подобию Божию. Животные имеют иную природу и не нуждаются в церковных таинствах и обрядах.

Поэтому ставить свечу о здравии кошки или собаки непосредственно в храме не принято. Свеча в православной церкви — это символ молитвы о человеке. Но это не значит, что о питомце нельзя попросить Господа. Священник рекомендует молиться о помощи себе в ситуации, когда болеет животное. Также разрешается окропить больного питомца святой водой — благодать Божия, по убеждению церкви, распространяется на все творение. А вот поить животное святой водой категорически запрещено.

К кому же обращаться с домашней молитвой? В православной традиции есть несколько святых, которых по сложившемуся народному почитанию считают покровителями животных. Это мученики Флор и Лавр, к которым издавна обращались крестьяне с молитвами о скоте, святой Модест Иерусалимский и священномученик Власий Севастийский.

Отец Александр также напомнил о менее известных в России, но канонизированных святых. Например, святая Гертруда Нивельская, жившая до разделения церквей и часто изображаемая на иконах с кошками. Преподобный Серафим Саровский, кормивший медведя из рук. Герасим Иорданский, приручивший льва. Давид Гареджийский, также известный своей помощью животным. Молитва этим святым может быть домашней — своими словами или по молитвослову. Главное условие — искренность и сердечное обращение.