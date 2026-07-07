Уедет ли Катюша домой в Китай: зоопарк ведет отчаянные переговоры, чтобы оставить панду в Москве

Руководство Московского зоопарка ведет активные переговоры с китайскими коллегами в надежде оставить панду Катюшу в столице. Несмотря на международные соглашения, согласно которым животное должно быть передано КНР по достижении четырех лет, специалисты стремятся найти возможность сохранить уникального детеныша в России.

Сложности «панда-дипломатии»

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что учреждение прилагает все усилия, чтобы добиться разрешения оставить Катюшу в Москве. Согласно существующим международным договоренностям, все большие панды, находящиеся в зоопарках мира, принадлежат Китаю, а потомство должно возвращаться в КНР по достижении четырехлетнего возраста. Акулова признала, что прецедентов, когда детеныш оставался бы в стране рождения, еще не было, однако зоопарк получил разрешение вести переговоры и надеется на исключение из правил.

Ценность Катюши и подготовка инфраструктуры

Особый статус Катюши обусловлен тем, что она стала первым в истории России детенышем большой панды, родившимся в августе 2023 года. Специалисты зоопарка отмечают уникальность животного: Катюша была полностью воспитана матерью без вмешательства человека, что делает ее ценным экземпляром для дальнейших природоохранных программ по размножению вида. Сейчас в зоопарке ведется строительство нового масштабного павильона, оснащенного кормокухней, отдельными комнатами и летними вольерами. Если договоренности по Катюше не будут достигнуты, этот комплекс станет комфортным домом для ее родителей — Жуи и Диндин.