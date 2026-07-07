ISOFIX, замки и багажник: названы главные критерии выбора семейного автомобиля в Подмосковье

Появление ребенка в семье меняет не только быт, но и отношение к автомобилю. Совместное исследование «Авито Авто» и «Детского мира» показало, как родители из Москвы и Подмосковья адаптируют поездки под маленьких пассажиров: от выбора машины до контента в дороге. Безопасность, вместительность и специальные функции выходят на первый план, узнал у аналитиков REGIONS .

Каждый пятый родитель регулярно возит ребенка в машине и готовится к поездке заранее. 37% включают детям в пути аудиосказки или музыку, а 28% стали чаще делать остановки в дальних дорогах. Спонтанные маршруты уходят в прошлое — семьи предпочитают продумывать путь даже по городу.

При выборе автомобиля безопасность стала главным критерием для 47% опрошенных. Наличие детских замков и блокировки стеклоподъемников важно для 41%, просторный салон — для 37%, вместительный багажник — также для 37%. Чаще всего семейными машинами называют кроссоверы и внедорожники (40%), минивэны (28%) и универсалы (23%).

Руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин отметил, что спрос на кроссоверы за год вырос на 29,5% — в топе Hyundai Creta, Toyota RAV4 и Kia Sportage. Минивэны прибавили 27,1% (Kia Carnival, Mercedes-Benz V-Класс, Honda Stepwgn Spada), универсалы — 19,4% (LADA Largus, Kia Ceed, Ford Focus).

Почти четверть родителей обращают внимание на удобство установки детского кресла — систему ISOFIX, регулировки и поворот на 360 градусов. На кресла с ISOFIX приходится 40% продаж. Самые популярные — универсальные модели для нескольких возрастов (35% продаж, рост спроса на 25% за январь-май).

Что родители берут в дорогу:

Вода и перекусы — 49%

Влажные салфетки, подгузники — 42%

Аптечка с детскими лекарствами — 33%

Для досуга в пути 37% включают аудиосказки, 33% дают гаджеты, 30% играют и общаются с детьми. Также в ходу автостолики, зеркала наблюдения, бутылки-непроливайки и подушки для сна.

Все это говорит о формировании новой культуры семейных поездок — более организованных, продуманных и ориентированных на комфорт маленьких пассажиров.