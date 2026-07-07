Звезда «Кухни» Подкаминская показала, как проходит танцевальную терапию

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская порадовала поклонников новым видео, передает «Леди.Mail». 47-летняя артистка опубликовала в своем блоге ролик, где танцует под музыку.

На кадрах Подкаминская предстала в облегающем белом платье с нежным цветочным принтом. Образ дополнили бордовые туфли на каблуках и белые кеды, которые создали интересный контраст. В руках у артистки была миниатюрная сумочка красного цвета. Завершали образ эффектная прическа и легкий макияж.

Под музыку Елена прошлась перед камерой, энергично пританцовывая. Видео она подписала так: «Моя музыкально-танцевальная терапия. Работает безотказно и всегда доступна». Этот пост вызвал бурю восторгов у подписчиков. Они оставили множество теплых комментариев.

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