Жирный блеск и скатывание тона: как спасти макияж в 30-градусную жару

Летом многие пытаются победить жару дополнительными слоями косметики — и проигрывают уже через пару часов. Макияж скатывается, лицо блестит, а кожа выглядит уставшей. Визажист с 10-летним стажем Кристина Ковальская рассказала REGIONS , какие ошибки совершают большинство женщин в теплый сезон и как адаптировать уход и макияж к высоким температурам, чтобы оставаться свежей весь день.

С приходом лета меняются не только гардероб и планы, но и потребности кожи. Высокая температура, палящее солнце, кондиционеры в помещениях и активный образ жизни приводят к обезвоживанию. То, что отлично работало зимой — плотные кремы, тяжелые тональные средства, многослойный макияж, — в жару превращается в тяжкий груз для лица.

Как объяснила Кристина Ковальская, главный секрет летней красоты — не в количестве косметики, а в правильной подготовке кожи и выборе легких текстур. Зимой кожа нуждается в защите от сухости и перепадов температур, летом же важно дать ей дышать и насыщать влагой. Именно увлажнение становится базой, на которой держится и здоровый вид, и стойкость макияжа.

Ключевой момент, который многие упускают из виду: жирная кожа тоже нуждается в увлажнении. Обезвоженная кожа часто начинает вырабатывать еще больше себума, пытаясь компенсировать потерю влаги. В итоге вместо свежести — жирный блеск и забитые поры. Поэтому легкие сыворотки, флюиды и увлажняющие кремы с комфортной текстурой становятся must-have летнего сезона.

Отдельный пункт — солнцезащита. SPF-средство должно наноситься ежедневно, независимо от того, планируется ли длительное пребывание на солнце. Даже самый качественный макияж не заменит защиту от ультрафиолета, которая предотвращает фотостарение и пигментацию.

Чего стоит избегать летом:

Лето — не время для агрессивных экспериментов. Глубокие пилинги и интенсивные процедуры делают кожу более чувствительной к ультрафиолету, повышая риск раздражения и появления пигментных пятен. Такие манипуляции лучше отложить на осень или зиму.

Тяжелые тональные средства с плотным покрытием — еще один враг летнего макияжа. В жару они быстрее скатываются, подчеркивают шелушения и создают эффект маски. Вместо них стоит выбирать легкие текстуры с естественным финишем.

И, пожалуй, самая распространенная ошибка — недостаточное очищение вечером. Стойкость макияжа начинается не утром, а накануне вечером. Если кожа плохо очищена после предыдущего дня, даже самый дорогой тон ляжет неровно и продержится недолго. Эксперт советует использовать гидрофильное масло, пенку или гель для умывания, а затем тоник и увлажняющее средство для восстановления комфорта.

Как освежить кожу в течение дня:

В жаркий день кожа теряет влагу стремительно. Поддержать ее помогут термальная вода, увлажняющие мисты и освежающие спреи. Они моментально тонизируют, не перегружают и не провоцируют жирный блеск. Достаточно пары нажатий в середине дня — и лицо снова выглядит отдохнувшим.

Полезны и увлажняющие маски. Особенно после долгого пребывания на солнце, перелетов или активного отдыха. Для усиления эффекта перед маской можно нанести сыворотку — это даст коже двойную дозу влаги.

Как сделать стойкий макияж на важное событие:

Главный враг летнего макияжа — не сама жара, а неправильная подготовка и избыток продуктов. Каждому уходовому средству нужно дать время впитаться: между слоями — сывороткой, кремом, SPF и тоном — стоит выдерживать паузы по несколько минут. Это предотвратит скатывание и ощущение тяжести.

Для жаркой погоды эксперты рекомендуют тональные средства с легким или средним покрытием. Они выглядят естественнее и комфортнее, чем плотный матовый тон, который в жару может «поплыть» уже через час.

Если предстоит свадьба, выпускной или другое торжество, стоит добавить в косметичку фиксирующий спрей и матирующие салфетки. Они не сделают макияж неуязвимым, но помогут сохранить аккуратный вид в течение дня. А для особо ответственных мероприятий лучше довериться профессионалу: опытный визажист уделяет подготовке кожи почти столько же времени, сколько самому макияжу.

Топ-3 тренда летнего макияжа:

Первый тренд — сияющая кожа. Не жирный блеск и не перегрузка блестками, а мягкое, деликатное свечение изнутри, будто кожа только что отдохнула на море. Достигается это с помощью легких тональных средств, кремовых текстур и минимального количества хайлайтера.

Второй тренд — естественный румянец. В моде нежно-розовые, персиковые и ягодные оттенки. Их наносят не только на щеки, но и слегка растушевывают по переносице и векам — это создает гармоничный, целостный образ с эффектом легкой прогулки на свежем воздухе.

Третий тренд — натуральность губ. Блески и бальзамы вытесняют плотные матовые помады и четкие контуры. Они добавляют объем, сияние и уход, при этом не утяжеляют образ. Деликатный макияж губ выглядит свежо и современно.

Кристина Ковальская подвела итог: летний макияж и уход требуют баланса между умеренностью и вниманием к состоянию кожи. Правильная подготовка, отказ от тяжелых текстур и акцент на увлажнение позволяют не только хорошо выглядеть, но и продлить стойкость макияжа даже в самую жаркую погоду. Современные тренды подчеркивают природную красоту, делая образ легким и подходящим как для активных летних дней, так и для особых событий.