Отец Блиновской рассказал, как общается с дочерью в колонии

Отец «королевы марафонов» Елены Блиновской Олег Останин не может полноценно встретиться с дочерью, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. По словам мужчины, их общение ограничивается разговорами по телефону через стекло.

Как рассказал Олег, дочь привыкла к работе швеей в колонии и почти не имеет свободного времени. Если удается выкроить минутку, она посвящает ее чтению книг.

Сейчас дети Елены и Алексея Блиновских отдыхают в летнем лагере. За ними присматривают родители мужа блогера. Сам Алексей по-прежнему находится на специальной военной операции (СВО).

Напомним, 44-летняя Блиновская находится в колонии во Владимирской области. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконных платежах, но освободили от налоговых обвинений. Следствие утверждает, что в 2019-2021 годах блогер «дробила» бизнес, чтобы занижать доходы. С того времени налоговая задолженность перед государством возросла до ₽918 млн.

Накануне стало известно, что отцу Елены Блиновской вернули квартиру и имущество на ₽50 млн.