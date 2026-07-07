Прокуратура в Истре проконтролирует установление обстоятельств аварии, в которой погибли две женщины

Городская прокуратура Истры взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии, в которой погибли две женщины. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел днем 7 июля на 65-м километре трассы М-9 «Балтия». Водитель грузовика совершил попутное столкновение с легковым автомобилем. В результате легковушка съехала в кювет. Находившиеся в ней водитель и пассажирка погибли на месте.

По факту случившегося началась процессуальная проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле городской прокуратуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье снижается уровень преступности.