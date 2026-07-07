Энергия не от кофе: способ работать эффективнее открыли для себя сотрудники офисов в Подмосковье

Более половины работающих жителей Москвы и Подмосковья уверены: регулярные тренировки делают их эффективнее в офисе. Опрос «Авито Рекламы» и «Авито Работы» среди 7 тысяч россиян показал, какие виды спорта выбирают сотрудники, как работодатели поддерживают активность и почему онлайн-реклама помогает в поиске клубов. Результатами аналитики поделились с REGIONS .

Среди работающих жителей столичного региона самыми популярными видами спорта стали бег и ходьба (26%), домашние тренировки (23%), велоспорт и тренажерный зал (по 19%). Плаванием занимаются 15%, йогой или пилатесом — 11%, танцами — 8%, командными видами — 7%, настольным теннисом — 6%.

Большинство сотрудников (92%) тренируются регулярно: 33% — 3–4 раза в неделю, 32% — 1–2 раза, 18% — каждый день.

58% работающих жителей региона заметили положительное влияние спорта на продуктивность. 30% определенно согласны с этим, еще 28% — скорее согласны. Только 12% не видят связи между тренировками и эффективностью.

51% сотрудников рассказали, что работодатели поддерживают их увлечение спортом. В 14% компаний проводят корпоративные мероприятия, 15% частично компенсируют расходы, 14% оплачивают абонементы. У 8% есть фитнес-зал в офисе.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что спорт дает энергию для рабочих результатов. 29% респондентов узнают о спортивных занятиях от друзей, коллег и родственников — доверие и личный опыт становятся ключевыми факторами выбора.

64% сотрудников признались, что онлайн-реклама влияет на выбор клуба или тренера. Для 15% она — основной фактор, 28% учитывают рекламу наравне с другими критериями. Чаще всего подходящие предложения видят на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (20%).

Директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон подчеркнул: россияне осознанно подходят к выбору спорта, изучая варианты заранее. Реклама помогает клубам быть заметными в момент поиска, поэтому бизнесу важно присутствовать на площадках, где аудитория сравнивает и выбирает.